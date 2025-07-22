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رياضة

الزمالك يكشف الموقف النهائي لصفقة محمد إسماعيل

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أنه تم التوصل لاتفاق نهائي لضم محمد إسماعيل، مدافع فريق زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أن الإعلان الرسمي سيتم خلال ساعات، بعد الانتهاء من بعض التفاصيل الأخيرة مع ناديه.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن جميع الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد الجفالي، لاعب الفريق، أثبتت سلامته بشكل كامل، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن الجهاز الطبي حرص على إجراء فحوصات دقيقة وشاملة للاعب، واطمأن على حالته البدنية والصحية بنسبة 100%.

وأشار إلى أن الجفالي سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات والمباريات وفق رؤية الجهاز الفني، مؤكدًا عدم وجود أي إصابات أو مشاكل صحية تؤثر على تواجده مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

 

مهاب ياسر يرحل عن الزمالك 

 على جانب آخر، رحل مهاب ياسر عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2025-2026.

وحصل اللاعب على استغناء موجه من الزمالك لـ حرس الحدود  للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر في نادي الزمالك أن مهاب ياسر تنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى النادي الأبيض نظير الرحيل إلى حرس الحدود.

وواصل: “تم وضع بند في عقد انتقال مهاب ياسر إلى حرس الحدود بأحقية الزمالك في الحصول على 20% من عائد بيع اللاعب في المستقبل”.

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