هوجو إيكتيكي يتجه إلى لندن لإتمام التعاقد مع ليفربول

يتوجه المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي، نجم آينتراخت فرانكفورت، إلى مدينة لندن لاتمام تعاقده مع نادي ليفربول.

وذكرت تقارير صحفية أن ليفربول قدم عرضًا ثانيًا بقيمة 80 مليون يورو (69 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت، للتعاقد مع اللاعب.

ووفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن القيمة الإجمالية للصفقة قد ترتفع إلى 90 مليون يورو (78 مليون جنيه إسترليني) بناءً على هيكلية الإضافات، في وقت لا تزال فيه المفاوضات مستمرة بين الناديين للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وجاء العرض الجديد بعد 48 ساعة فقط من بدء المحادثات بين ليفربول وفرانكفورت، حيث يُعد تطورًا سريعًا في مسار المفاوضات، خصوصًا أن إيكتيكي، البالغ من العمر 22 عامًا، أبدى ترحيبه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تفضيله ارتداء قميص "الريدز" على باقي العروض.



وكان نيوكاسل يونايتد قد تقدّم بعرض أول هذا الأسبوع لضم إيكتيكي، لكنه قوبل بالرفض من جانب النادي الألماني، قبل أن يتبعه ليفربول بعرضه الأول، ثم يعود بعرض مُحسّن يعكس جدّيته في حسم الصفقة.

إيكتيكي لفت الأنظار هذا الموسم مع فرانكفورت، بعدما سجل 22 هدفًا في 48 مباراة بجميع المسابقات، ولعب دورًا محوريًا في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

ولم يصدر آينتراخت فرانكفورت رده الرسمي بعد على العرض الثاني من ليفربول، لكن تقارير تؤكد أن الأجواء بين الطرفين "إيجابية وتشهد تقدمًا ملموسًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.