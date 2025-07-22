مصدر يكشف حقيقة تفاوض ليفربول مع ريال مدريد لضم رودريجو

كشف الصحفي سانتي أونا عن تطورات جديدة في ملف اهتمام ليفربول بالتعاقد مع الجناح البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد.

بحسب الصحفي، فقد بدأت بالفعل محادثات مباشرة بين ليفربول وممثلي اللاعب، في خطوة تعكس جدية النادي الإنجليزي في ضمه، خاصة في حال رحيل لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للتقرير، لم تحدث حتى الآن أي مفاوضات رسمية بين ليفربول والنادي الملكي، لكن هناك اهتمامًا متزايدًا من النادي الإنجليزي بضم اللاعب.

ليفربول، فيتو

شرط انتقال رودريجو إلى ليفربول

فيما أشارت صحيفة “آس” إلى أن ليفربول أصبح النادي الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع النجم البرازيلي، متفوقًا على آرسنال، بشرط بيع جناحه الكولومبي لويس دياز خلال هذا الصيف.

ويقضي رودريجو حاليًا إجازته الصيفية، ومن المقرر ألا ينضم إلى تدريبات ريال مدريد قبل 4 أغسطس المقبل.

ويحرص اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على الحفاظ على لياقته البدنية، حيث يواصل التدريبات الشاقة حتى خلال عطلته.

ونشر رودريجو لقطات من تدريباته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بتعليق: "تلك الركضات في ليالي العطلة" في محاولة لإثبات جاهزيته وإقناع ألونسو قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

من جانبه، لا يغلق ريال مدريد الباب أمام رحيل رودريجو لكنه يشترط الحصول على عرض مالي كبير يقترب من 100 مليون يورو للسماح بخروج اللاعب.

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