زيزو: كنت أنتظر بدء مشواري مع الأهلي وتشرفت باللعب أمام ميسي

استرجع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بداية مشواره مع الفريق، موضحا أنه كان ينتظر بداية مشواره مع الأهلي بفارغ الصبر، وكان يشعر بحماس كبير".

وقال زيزو في تصريحات للمركز الإعلامي بالأهلي:" تدربت بقوة، وجهزت نفسي للبطولة الكبيرة، وربما لم تكن النتائج موفقة بالنسبة لنا، ولكنها كانت بداية جيدة لي، والقادم سيكون أفضل بإذن الله».

وعن مواجهة ليونيل ميسي في كأس العالم للأندية قال: «بدون مبالغة.. تشرفت باللعب أمام ميسي، ولكن كان تركيزي الأكبر في خوض أول مباراة مع النادي.. شغفي لخوض أول لقاء مع الأهلي كان أكبر من اللعب أمام ميسي.. بشكل عام قدمنا عروضا قوية وأهدرنا فرصا عديدة، ولم نكن موفقين بعدما قدمنا المطلوب، في ظل قدوم مدير فني جديد ولاعبين جدد في فترة قصيرة.. الطموحات داخل الأهلي لا تتوقف، وكل اللاعبين لديهم أحلام وطموحات كبيرة، وسوف نسعى للعودة إلى كأس العالم للأندية في 2029».

وأضاف: «انتظر تسجيل أول أهدافي مع الأهلي لكني لن أتعجل ذلك، وأثق في أنه سوف يحدث في الوقت المناسب، والمهم أن أقدم المطلوب مني في المقام الأول، وأتمنى أن يكون في أول مباراة ببطولة الدوري.. لا أفكر في احتفال معين.. فقط أتمنى أن أسجل الهدف.. ومن المميز أن يبدأ الموسم مبكرا في شهر أغسطس، خاصة أن أجندة الموسم المقبل مزدحمة محليا وقاريا، بخلاف ارتباطات المنتخب الوطني، وأرجو أن يكون موسما مميزا بالبطولات والإنجازات، وأتوقع أن تكون المنافسة صعبة على كافة الأصعدة بعدما تطورت الفرق وجودة الدوري بدأت ترتفع بشكل عام، وهو أمر تنافسي يخدم مصلحة الكرة المصرية.

وعن ضغوط الموسم المقبل أكد أن الجماهير من حقها أن تبدي رأيها في أداء اللاعبين، ولابد أن يتفهم كل لاعب طبيعة وظيفته، وأن يتعامل مع كل الضغوط والظروف، يكون متأكدا أن ارتداء قميص الأهلي يتطلب الفوز في كل المباريات حتى لو كانت ودية، مع ضرورة أن يدرك اللاعبون أن طموحاتهم لابد أن تكون متجددة باستمرار، وجماهير الأهلي تتطلع للفوز بالألقاب، والتتويج دائما بالبطولات».

وأضاف: «جمهور الأهلي دائما يدعم اللاعبين حتى في الفترات التي يمر بها اللاعب بحالة من عدم التوفيق، وكرة القدم بها متغيرات عديدة، وبالتأكيد سوف نسعى لتحقيق الأهداف التي نخطط لها، وهذا ليس غريبا على النادي وجماهيره».

وأكد زيزو أنه ليست لديه أهداف فردية، وإنما يهدف إلى تحقيق أهداف الفريق الجماعية وأن يقدم 200% من جهده، ويحقق موسما تاريخيا مع الأهلي يفوز خلاله بكل البطولات الممكنة.

وقال: «حياتي خارج الملعب تتعلق بكرة القدم وتتمثل في التدريبات الإضافية والاستشفاء والاهتمام بالتغذية السليمة؛ لتجنب التعرض للإصابات والبقاء في المنزل، وأعمل على تطوير نفسي من خلال تحليل الأداء والتدرب بقوة وتصحيح الأخطاء.. لاعب كرة القدم عليه أن يتعامل مع الضغوط بشكل احترافي وعدم التأثر بالانتقادات حتى ينجح في تصحيح أوضاعه بالمباريات القادمة دائما».

وختم زيزو حديثه برسالة للجماهير: «شكرا لجماهير الأهلي على استقبالهم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم بي، وأنا متحمس للعب أمامكم في استاد القاهرة، وأتمنى أن أقدم كل ما يمكن من أجلكم».

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