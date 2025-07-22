أخبار الفن اليوم.. كريم السبكي يحتفل بعقد قرانه.. نقل زوج تيسير فهمي للمستشفى.. رسالة مؤثرة من هند صبري بعد وفاة والدتها

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كالآتي:



نقل زوج تيسير فهمي إلى المستشفى بعد إصابته بأزمة صحية مفاجئة

تعرض المنتج أحمد أبو بكر زوج الفنانة تيسير فهمي إلى أزمة صحية طارئة خلال الدقائق القليلة الماضية، حيث تم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأعلنت تيسير فهمي عن أزمة زوجها الصحية من خلال منشور مختصر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي قالت خلاله: “تم نقل زوجي إلى المستشفى".

حسام حبيب يجري بعض الفحوصات الطبية على قدمه بعد وصوله إلى القاهرة

وصل الفنان حسام حبيب إلى القاهرة قادمًا من جدة، بعدما أحيا حفلا غنائيًا هناك، وتعرض لكسر بقدمه أثناء البروفات النهائية للحفل.

وكشف حسام حبيب في تصريح لـ"فيتو" أنه فور وصوله القاهرة أجرى بعض الفحوصات الطبية على قدمه للاطمئنان على حالته الصحية، خاصة أنه قد أصيب بثلاثة كسور بمنطقة “كاحل القدم”.

وأضاف حبيب أنه سوف يقضي فترة من الراحة خلال الأيام القادمة لحين تحسن حالته والسماح له بممارسته حياته بشكل طبيعي.



أحمد سعد يطرح اتحسدنا من ألبومه الجديد غدا

قرر الفنان أحمد سعد طرح أغنيته الجديدة “ اتحسدنا”. وهي إحدى آغاني آلبوم “بستهبل”، غدا على منصات الموسيقى المختلفة.

ونشر أحمد سعد بوستر الأغنية الجديدة عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي وكتب، "اتحسدنا.. بكرة الساعة ٧ على كل المنصات من ألبوم "بيستهبل" الوش التاني.

طرح النجم وائل كفوري، خامس أغنيات ألبومه الجديد، "WK25" وهي بعنوان "لو تعرفي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الموسيقية الرقمية.



المخرج كريم السبكي يحتفل بعقد قرانه

أعلن المخرج كريم السبكي عقد قرانه على فتاة تدعى جالين، ونشر السبكي صورتين مع زوجته عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلًا: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً”.

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل في ألمانيا خلال الفترة المقبلة بمشاركة الفنان أحمد سعد.



كيف يدور العالم بدون أمّ، رسالة وداع مؤثرة من هند صبري لوالدتها الراحلة

وجهت النجمة التونسية هند صبري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة وداع مؤثرة لروح والدتها الراحلة، والتي وافتها المنية قبل أيام قليلة.

ونشرت هند صبري صورة تجمعها بوالدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة: “أمي.. ممّا.. ممّاتي.. ماما.. دلندة.. بطاطس..ددّو..بطّوس.. ماتت أمي وتوقف الوقت وسكت كل شيء.. من يعرفني جيدا يعلم أننا لم نفترق أبدا، روحي وروحها تعاقدتا على ألّا نفترق حتّى شيّعتها إلى مثواها الأخير”.



ياسمين رئيس توقع فيلم "هيروشيما" مع أحمد السقا

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس على فيلم "هيروشيما" مع الفنان أحمد السقا، ومن المقرر أن تبدأ جلسات عمل على الفيلم خلال الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال.

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