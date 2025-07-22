وائل كفوري يطلق أغنية "لو تعرفى" خامس أغنيات ألبوم "WK25" (فيديو)

طرح النجم وائل كفوري، خامس أغنيات ألبومه الجديد، "WK25" وهي بعنوان "لو تعرفي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الموسيقية الرقمية.

أغنية لو تعرفي

الأغنية من كلمات منير بو عساف، وألحان د. هشام بولس، وتوزيع موسيقى داني حلو، ميكس وماسترينج رالف سليمان.

أغاني ألبوم وائل كفوري

يذكر أن وائل كفوري قد طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد، "WK25"، وهى "بدي غيّر فيكي العالم"، كما طرح، ثاني أغنياته وهى بعنوان "تك تك قلبي"، و"بعتذر منك" و"انتي بعيوني".

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