نقل زوج تيسير فهمي إلى المستشفى بعد إصابته بأزمة صحية مفاجئة

تعرض المنتج أحمد أبو بكر زوج الفنانة تيسير فهمي إلى أزمة صحية طارئة خلال الدقائق القليلة الماضية، حيث تم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأعلنت تيسير فهمي عن أزمة زوجها الصحية من خلال منشور مختصر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي قالت خلاله: “ تم نقل زوجي إلى المستشفى”، ولم تكشف عن تفاصيل أزمته الصحية.

أسباب ابتعاد تيسير فهمي عن الساحة الفنية

وفي وقت سابق كشفت الفنانة تيسير فهمي، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة، مؤكدة أنها لا تشعر بالغياب بسبب عرض أعمالها القديمة عبر شاشات التلفزيون.

وقالت تيسير فهمي من خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: “أنا عندما توقفت لم أشعر بالغياب لأن أعمالي القديمة بتتعرض على كل القنوات، والواحد مبيحسش أنه غاب عن الشاشة، لأنه بيفضل في تلاقي بين الجمهور والفنان حتى لو ابتعد النجم، لأن أعماله مستمرة في العرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.