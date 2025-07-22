تامر حسني وأحمد سعد في حفل مشترك بألمانيا قريبا

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل في ألمانيا خلال الفترة المقبلة بمشاركة الفنان أحمد سعد.

حفل أحمد سعد وتامر حسني في ألمانيا

ومن المقرر أن تكشف الشركة المنظمة لحفل تامر حسني وأحمد سعد في ألمانيا الموعد النهائي للحفل وأسعار التذاكر.

وسيقدم الثنائي، تامر حسني وأحمد سعد خلال حفلهما بألمانيا عددا كبيرا من أغانيهم والتي يتفاعل معهم الجمهور على المسرح.

أحدث ألبومات تامر حسني

وأزاح النجم تامر حسني مؤخرًا الستار عن أحدث ألبوماته الغنائية، الذي يأتي بعنوان “لينا معاد”، ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة يقدمها تامر لجمهوره خلال صيف 2025.

تامر حسني تعاون في ألبوم الجديد مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وكان قد طرح منه في وقت سابق أغنيتين هما “حبيبى تقلان” و"ملكة جمال الكون"، ليطرح اليوم باقي الألبوم عبر موقع الفيديوهات الشهير والمنصات الرقمية المختلفة.

فيلم ريستارت لتامر حسنى

وكان أخر أعمال الفنان تامر حسنى فيلم ريستارت الذي شارك فيه كل من هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم ريستارت

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

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