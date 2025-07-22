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ثقافة وفنون

كيف يدور العالم بدون أمّ، رسالة وداع مؤثرة من هند صبري لوالدتها الراحلة

هند صبري ووالدتها
هند صبري ووالدتها الراحلة

وجهت النجمة التونسية هند صبري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة وداع مؤثرة لروح والدتها الراحلة، والتي وافتها المنية قبل أيام قليلة.  

رسالة وداع من هند صبري لوالدتها 

ونشرت هند صبري صورة تجمعها بوالدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة: “أمي.. ممّا.. ممّاتي.. ماما.. دلندة.. بطاطس..ددّو..بطّوس.. ماتت أمي وتوقف الوقت وسكت كل شيء.. من يعرفني جيدا يعلم أننا لم نفترق أبدا، روحي وروحها تعاقدتا على ألّا نفترق حتّى شيّعتها إلى مثواها الأخير”.

وتابعت: “أمّي كانت ابنتي وصديقتي ورفيقة دربي وأكثر قلب أحبّني وأحببته.. كيف يدور العالم بدون أمّ؟ يقولون أنّ الناّر تبرد وأنّ الحزن يصغر وأن الحنين يتوقف عن الصراخ.. يقولون وأنا لا أصدّق.. وأدعو الله أن يربط على قلبي الذي تفتّت وذبل”.

واختتمت هند صبري: "الله يرحمك يا أمّي.. ويتقبّلك في فسيح جنّاته ويأجرك على مرضك وتعبك ويصبّرني على الفراق.. والله يرحم كلّ أمّ..أرجو  من كلّ من يحبّني وكلّ من عرفها  قراءة الفاتحة والدّعاء لها بالمغفرة والرّحمة". 

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