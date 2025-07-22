المخرج كريم السبكي يحتفل بعقد قرانه

أعلن المخرج كريم السبكي عقد قرانه على فتاة تدعى جالين، ونشر السبكي صورتين مع زوجته عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلًا: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً”.

وأضاف: “عقدنا القران، وتزوجت جالين وهبة... فصل جديد مليء بالسلام والمحبة وبركة الله إن شاء الله”.

وتلقى كريم السبكي سيلًا من التهاني من أصدقائه ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له حياة زوجية سعيدة.

أحدث أعمال كريم السبكي

وكريم السبكي مخرج ومنتج مصري شاب، ينتمي إلى عائلة السبكي للإنتاج الفني، في البداية شارك في إنتاج عدة أفلام مثل (بوشكاش، واحد صحيح)، قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج من خلال فيلم (قلب الأسد) عام 2013.

ويعد فيلم شقو أحدث أعماله الفنية، ويشارك في بطولة فيلم شقو كل من عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في مصر ومختلف الدول العربية والعالم.

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