الثلاثاء 22 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

ياسمين رئيس توقع فيلم "هيروشيما" مع أحمد السقا

ياسمين رئيس، فيتو
ياسمين رئيس، فيتو

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس على فيلم "هيروشيما" مع الفنان أحمد السقا، ومن المقرر أن تبدأ جلسات عمل على الفيلم خلال الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال. 

فيلم “ماما وبابا” 

وفي سياق متصل، انتهت ياسمين رئيس من تصوير فيلم “ماما وبابا”، ويشاركها في البطولة محمد عبد الرحمن توتا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعي.  

فيلم “الست لما” 

كما بدأت ياسمين رئيس مؤخرًا تصوير فيلمها “الست لما”، من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، انتصار، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو ايمن وإخراج خالد ابو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي. 

وتقوم ياسمين بدور وفاء وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.  

 

أحدث أعمال ياسمين رئيس 

وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل “منتهي الصلاحية” ومسلسل "جودر ٢" اللذين عرضا في الموسم الرمضاني 2025 وحققوا نجاحًا كبيرًا.  

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