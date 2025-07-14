وائل كفوري يطرح "بعتذر منك" و"انتي بعيوني" من ألبومه الجديد (فيديو)

طرح النجم وائل كفوري، ثالث أغنيات ألبومه الجديد والذي يأتي بعنوان "WK25" وهي أغنية "بعتذر منك "، من كلمات نبيل أبو عبدو، وألحان وتوزيع زياد بطرس.

أغاني وائل كفوري

كما طرح أيضا رابع أغنيات ألبومه وهي بعنوان "انتي بعيوني" كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع موسيقى بلال الزين.

ألبوم وائل كفوري الجديد

والأغنيتين حاليا عبر موقع اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، الألبوم من إنتاج وائل كفوري ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

كلمات أغنية انتي بعيوني

وتقول كلمات أغنية "انتي بعيونى": "انتي بعيوني بعيوني.. لو مهما كلّن لاموني بتبقي بعيوني.. وعدي إلك ما تخافي حبّك أكتر.. ولغيرك مش رح كون إنساكي شو مجنون.. حتّى النسيان حتّى النسيان.. حتّى النسيان مش رح ينسى بيتذكّر".

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