هند صبري تدخل في حالة حزن شديدة بعد وفاة والدتها

دخلت الفنانة هند صبري، في حالة حزن شديدة، وذلك لوفاة والدتها، والتى رحلت عن عالمنا، بعد صراع مع المرض.

في هذا السياق، حاول أصدقاء وأقارب الفنانة هند صبري، السيطرة عليها، قبل تشيّيع جثمان والدتها إلى مثواها الأخير، ودفنها بمقبرة سبالة بن عمّار، طريق جبّاس، وسيقام العزاء في القاهرة في موعد لاحق.

نعت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” والدة الفنانة التونسية هند صبري، التي وافتها المنية صباح أمس الخميس.

يسرا تنعى والدة هند صبري

وكتبت يسرا عبر خاصية الاستوري: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لصديقتي وحبيبتي الفنانة هند صبري في وفاة والدتها ربنا يصبرك على هذا الفراق الأليم ويتغمدها بواسع رحمته ويلهمكم جميعا الصبر والسلوان، أعتذر لعدم تواجدي لسفري خارج مصر”.

وفاة والدة هند صبري

وكانت والدة الفنانة هند صبري قد وافتها المنية صباح أمس الخميس، بعد معاناة مع المرض خلال الأيام الماضية.

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