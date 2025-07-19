حسام حبيب يكشف تفاصيل إصابته بكسر في القدم قبل حفله بجدة

كشف الفنان حسام حبيب تفاصيل إصابته بكسر في القدم قبل إحيائه لـ حفل غنائي بمدينة جدة، حيث أكد في تصريحات خاصة لفيتو، أنه كان يجري البروفات النهائية قبل انطلاق الحفل بساعات، بصحبة فرقته الموسيقية، إلا أنه قفز من أعلى المسرح، ظنًا منه أنه ليس مرتفعًا.

وأضاف حبيب أنه قيامه إصابته بلحظات حذره البعض من فعل ذلك، إلا أنه قرر القفز ليفاجأ أن أرتفاع المسرح كبيرًا للغاية وهذا ما أدى إلى إصابته بكسر بكاحل القدم اليمنى.

وتابع حسام أنه رفض الاعتذار عن الحفل وقرر أن يلتقى بالجمهور رغم حالته الصحية، كما أنه حاول التفاعل مع الجمهور على المسرح حتى لا يشعر بالتقصير اتجاه الحضور.

تفاصيل إصابة حسام حبيب

يذكر أنه رغم توصيات الأطباء بتأجيل مشاركة حسام حبيب، إلا أانه اصر على الصعود إلى المسرح، حيث وصل على كرسي متحرك، ثم غنى واقفًا مستندًا إلى عكاز، في مشهد لاقى إشادة كبيرة من الحضور ومنظمي الحفل على التزامه واحترامه للجمهور السعودي.

وقدّم حبيب خلال الحفل باقة من أبرز أغنياته القديمة والجديدة، كما غنى أحدث أعماله "سبتك" التي حققت صدى واسعًا منذ طرحها، إلى جانب عدد من الأغاني التي لم تُطرح رسميًا بعد، مما زاد من حماس الجمهور الذي تفاعل معه بحرارة.

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