الثلاثاء 22 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد سعد يطرح اتحسدنا من ألبومه الجديد غدا

أحمد سعد
أحمد سعد

قرر الفنان أحمد سعد طرح أغنيته الجديدة “ اتحسدنا”. وهي إحدى آغاني آلبوم “بستهبل”، غدا على منصات الموسيقى المختلفة.


ونشر أحمد سعد بوستر الأغنية الجديدة عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي  وكتب، "اتحسدنا.. بكرة الساعة ٧ على كل المنصات من ألبوم "بيستهبل" الوش التاني.

 

 

أغنية اتحسدنا من كلمات فلبينو  وألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت ومكس هاني محروس  وماستر مازن مراد".

ومن المقرر أن يضم الوش الثاني أغنيات "إتك إتك وشفتشي وبلونة واتحسدنا" وأغنية" "حبيبي ياه ياه" مع مروان موسى وعفروتو.

وحقق الوش الأول من الألبوم نجاحا كبيرا، حيث تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع متواصل، محققا مشاهدات عالية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

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