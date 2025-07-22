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خارج الحدود

الشرطة الهندية: مطار بمدينة أحمد آباد يتلقى تهديدا إلكترونيا بوجود قنبلة

مطار بمدينة أحمد
مطار بمدينة أحمد آباد، فيتو

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، تلقي مطار في مدينة أحمد آباد، بولاية "جوجارات" تهديدا عبر البريد الإلكترونى يفيد بوجود قنبلة.

 رجال الإطفاء هرعوا للمطار لبدء عمليات البحث

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية، في نسختها الإنجليزية، عن الشرطة قولها: "إن قواتها بالإضافة إلى رجال الإطفاء هرعوا للمطار حيث بدأوا عمليات البحث، إلا أنه لم يتم العثور على أي شيء مريب حتى الآن".

جدير بالذكر أنه منتصف الشهر الجاري أعلنت الشرطة الهندية، تلقي خمس مدارس في العاصمة نيودلهي تهديدات عبر البريد الإلكتروني تفيد بوجود قنابل بها.

إبطال مفعول القنابل

وأضافت شرطة الهند حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن فرق إبطال مفعول القنابل هرعت إلى المدارس التي تلقت تهديدات حيث بدأت عمليات البحث، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على أي شيء مريب حتى الآن.

تهديدات إلكترونية تفيد بوجود قنابل

وبذلك يرتفع عدد المدارس التي تلقت تهديدات إلكترونية تفيد بوجود قنابل بها إلى عشر مدارس خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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