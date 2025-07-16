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خارج الحدود

الهند: 5 مدارس فى نيودلهى تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل

الشرطة الهندية، فيتو
الشرطة الهندية، فيتو

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء، تلقي خمس مدارس في العاصمة نيودلهي تهديدات عبر البريد الإلكتروني تفيد بوجود قنابل بها.

إبطال مفعول القنابل

وأضافت شرطة الهند حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن فرق إبطال مفعول القنابل هرعت إلى المدارس التي تلقت تهديدات حيث بدأت عمليات البحث، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على أي شيء مريب حتى الآن.

تهديدات إلكترونية تفيد بوجود قنابل

وبذلك يرتفع عدد المدارس التي تلقت تهديدات إلكترونية تفيد بوجود قنابل بها إلى عشر مدارس خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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