الهند: 5 مدارس فى نيودلهى تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء، تلقي خمس مدارس في العاصمة نيودلهي تهديدات عبر البريد الإلكتروني تفيد بوجود قنابل بها.

إبطال مفعول القنابل

وأضافت شرطة الهند حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن فرق إبطال مفعول القنابل هرعت إلى المدارس التي تلقت تهديدات حيث بدأت عمليات البحث، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على أي شيء مريب حتى الآن.

تهديدات إلكترونية تفيد بوجود قنابل

وبذلك يرتفع عدد المدارس التي تلقت تهديدات إلكترونية تفيد بوجود قنابل بها إلى عشر مدارس خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.