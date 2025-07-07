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خارج الحدود

مصرع 72 شخصا في الفيضانات والانهيارات الأرضية بالهند

فيضانات،فيتو
فيضانات،فيتو

لقي ما لا يقل عن 72 شخصًا مصرعهم نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية هيماشال براديش شمال الهند.

وبحسب ما أعلنه نائب رئيس وزراء الولاية موكيش أغنيهوتري: "تسبب الأمطار الموسمية في هيماشال براديش دمارًا هائلًا، حيث لقي 72 شخصا حتفهم. نشرت حكومة الولاية معدات ثقيلة، وتعمل على إصلاح الطرق وشبكات المياه والكهرباء على نطاق واسع".

وأضاف المسؤول أنه تم إنشاء مخيمات إغاثة مع مراكز توزيع المواد الغذائية في المنطقة، مضيفًا أن التحذيرات من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة مستمرة.

وتشهد هيماشال براديش أمطارا غزيرة منذ أكثر من أسبوعين، تزامنًا مع موسم الأمطار الموسمية.

وأعلنت إدارة الكوارث في الولاية عن إغلاق 269 طريقًا، وتعطل 285 محولًا كهربائيًا، و278 نظامًا لإمدادات المياه خلال الـ 48 ساعة الماضية.

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