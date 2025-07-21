أخبار الرياضة اليوم: حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية عاجلة.. الأهلي يضرب الملعب التونسي برباعية نظيفة وديا.. هل تعديلات قانون الرياضة ضد النادي الأهلي؟ أشرف صبحي يرد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تعرض الكابتن حسن شحاتة نجم منتخب مصر والزمالك السابق والمدرب التاريخى للفراعنة، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية تستلزم خضوعه لجراحة عاجلة اليوم.

انتهت مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي، بتقدم بطل مصر برباعية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الليلة، على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام حاليا على الأراضي التونسية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة توجيه تعديلات قانون الرياضة الأخيرة ضد النادي الأهلي، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

حرص النادي الأهلي على توجيه رسالة دعم للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

أعلن نادي الزمالك عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الفرنسي فرانك موريس، لتولي قيادة فريق كرة اليد بالنادي، في خطوة تستهدف تعزيز الطموحات المحلية والقارية للقلعة البيضاء.

انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي نادي بيراميدز ونظيره نادي "باندرما سبور" أحد أندية الدرجة الأولى التركية" بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في إطار اللقاء الودي الذي جرى على استاد سبانكا أتاتورك بمدينة أزميت التي يقام بها معسكر الإعداد الخارجي، في أولى المباريات التحضيرية بالمعسكر.

حدد الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، رقم قميصه مع فريقه الجديد برشلونة الإسباني.

واجتاز راشفورد الفحوصات الطبية بنجاح، تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى برشلونة، اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يتقدم النادي الأهلي، علي نظيره أمام الملعب التونسي، بهدفين نظيفين في المباراة المقامة الآن، في أول لقاءات الأحمر الودية في معسكر تونس، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزير الداخلية وافق على 50 ألف متفرج لـ ستاد القاهرة والسعة الكاملة في المباريات الأفريقية.

اقترب نادي الزمالك من حسم واحدة من أهم صفقاته الدفاعية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بضم محمد إسماعيل، مدافع نادي زد، استعدادا للموسم الجديد.

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