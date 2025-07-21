وزير الداخلية يوافق على حضور 50 ألف متفرج باستاد القاهرة والسعة الكاملة بالمباريات الأفريقية

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزير الداخلية وافق على 50 ألف متفرج لـ ستاد القاهرة والسعة الكاملة في المباريات الأفريقية.



وقال في تصريحات مع الإعلامي أحمد موسى:"حزين من عدم ذهاب الجماهير المصرية لدعم منتخب مصر".



وتابع:الجماهير المصرية اعتادت على الذهاب وتشجيع الأندية والمنتخب في المباريات المهمة فقط.



وأضاف: مصر تمتلك عناصر احترافية حاليا ممتازة، وادعو الجماهير المصرية للذهاب لتشجيع المنتخب.

مصر قادرة على استضافة البطولات العالمية في كرة القدم

وأكمل:" بيراميدز مثل مصر في نهائي افريقيا، ودعمنا بيراميدز في نهائي افريقيا ودعونا الجماهير للحضور.



وأتم الوزير: رسالتي إلي المهندس هاني أبوريدة والكابتن حسام حسن التركيز لإسعاد المصريين وعلى هاني أبوريدة عليه دور بموقعه في الاتحاد الدولي والافريقي لمساعدة مصر.

وتابع: هدفنا ان نصل لكأس العالم وتقديم مباريات كبيرة، والاتحادات عليها مسئولية مجتمعية، وهدفنا الوصول الى نهائي إفريقيا وتمثيل مصر بشكل يليق، ومصر قادرة على استضافة البطولات العالمية في كرة القدم.

واختتم: استادات القاهرة والعاصمة الإدارية على أفضل مستوي ومصر قادرة على تنظيم كل البطولات العالمية.

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