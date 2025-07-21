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رياضة

الزمالك يتعاقد مع الفرنسي فرانك موريس لتدريب فريق اليد

فرانس موريس
فرانس موريس

أعلن نادي الزمالك عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الفرنسي فرانك موريس، لتولي قيادة  فريق كرة اليد بالنادي، في خطوة تستهدف تعزيز الطموحات المحلية والقارية للقلعة البيضاء.

الزمالك يتعاقد مع الفرنسي فرانك موريس لتدريب فريق اليد 

ويُعد فرانك موريس من الأسماء المرموقة في عالم تدريب كرة اليد الأوروبية، إذ يتمتع بسيرة ذاتية مميزة وخبرة طويلة في إدارة الفرق المحترفة. وُلد موريس في 10 ديسمبر 1971، وبدأ مسيرته التدريبية منذ مطلع الألفية، حيث عمل مستشارًا فنيًا للاتحاد الفرنسي لكرة اليد في الفترة من 2002 إلى 2007، كما شغل منصب مساعد مدرب منتخب فرنسا للشباب عام 2006.

حقق فرانك موريس أولى إنجازاته الكبرى عندما قاد نادي بيسانسون الفرنسي للتتويج بدوري الدرجة الثانية والصعود إلى الدوري الفرنسي الممتاز في عام 2007، وهو ما أهّله لاحقًا للفوز بجائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الثانية عام 2010.

وفي صيف 2014، تولّى موريس قيادة نادي USAM Nîmes Gard، ليبدأ رحلة تحول جذري في أداء الفريق. فعلى مدار ثماني سنوات متتالية، أعاد موريس بناء الفريق وتشكيل هويته التنافسية، بعد فترة من التراجع والغياب عن الساحة.

خلال موسم 2017–2018، قاد الفريق لاحتلال المركز الخامس في الدوري الفرنسي، وهو ما منح نيم بطاقة التأهل للمسابقات الأوروبية للمرة الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، كما بلغ الفريق نهائي كأس فرنسا عام 2018.

وفي موسم 2020، واصل فرانك موريس التقدم بالفريق ليصل إلى المركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى تأهله أربع مرات لبطولة كأس EHF الأوروبية، وبلغ مع الفريق الدور ربع النهائي من البطولة في نسخة 2021.

ويمتلك المدرب الفرنسي أيضًا بصمة واضحة في اكتشاف وتطوير المواهب، حيث كان أول من منح نجم منتخب مصر أحمد هشام "دودو" فرصة اللعب بالدوري الفرنسي عبر التعاقد معه في سن الـ19، وأسهم في صقل موهبته ورفع مستواه الفني.

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كما شهدت فترة تدريبه تألق نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد سند.
وفي صيف 2022، انتقل موريس لتولي قيادة نادي Dunkerque Handball Grand Littoral، الذي كان يبحث عن استعادة توازنه في دوري StarLigue الفرنسي. وتمكن من تحقيق الاستقرار الفني، وإعادة تشكيل أسلوب لعب الفريق بما يتناسب مع مستوى المنافسة، مثبتًا أقدام الفريق في الدوري رغم التحديات.

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