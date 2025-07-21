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رياضة

حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية عاجلة

حسن شحاتة
حسن شحاتة

تعرض الكابتن حسن شحاتة نجم منتخب مصر والزمالك السابق والمدرب التاريخى للفراعنة، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية تستلزم خضوعه لجراحة عاجلة اليوم.

وكان كريم حسن شحاتة أكد في تصريحات سابقة أن حسن شحاتة حصل على نصف بطولات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تتويجه مع الفراعنة بثلاث بطولات أفريقية.

حسن شحاتة صنع تاريخا مع نادي الزمالك

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية: "حسن شحاتة صنع تاريخا مع القلعة البيضاء وهو ثاني الهدافين التاريخيين للقلعة البيضاء وساهم في شعبية النادي بالكويت بعدما لعب لعدة أندية هناك".

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حسن شحاته منتخب مصر الزمالك بطولة كأس الأمم الأفريقية

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