الأهلي يضرب الملعب التونسي 4/1 في أولى ودياته بمعسكر تونس

انتهت مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي، بتقدم بطل مصر برباعية مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الليلة، على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام حاليا على الأراضي التونسية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

أحرز محمد شريف الهدفين الأول والثاني لصالح الأهلي في مرمى الملعب التونسي، في الدقيقتين 8 و21 من عمر اللقاء، ثم سجل أشرف بن شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 34 .

الهدف الأول جاء من تمريرة عرضية رائعة من الجبهة اليسرى للأهلي، أخرجها حارس مرمى الملعب التونسي لتصل إلى محمد شريف المنفرد بالمرمي ليسكنها بأريحية مطلقة داخل الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

أما الهدف الثاني فجاء من تمريرة عرضية رائعة من الجبهة اليسرى للأهلي، أخرجها حارس مرمى الملعب التونسي لتصل إلى محمد شريف المنفرد بالمرمي ليسكنها بأريحية مطلقة داخل الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

وجاء هدف بن شرقي سددها اللاعب قوية من الجبهة اليمنى للأهلي لتسكن في الزاوية الضيقة لمرمى الملعب التونسي.

وسجل محمد عبدالله الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 54، وجاء الهدف من تمريرة عرضية ساحرة لعبها محمود تريزيجيه من ناحية الجبهة اليسرى ارتطمت بأحد مدافعي الملعب التونسي لترتد إلى محمد عبدالله الذي أوعها الشباك بأريحية كبيرة، ليعلن عن الهدف الرابع للأهلي.

وتمكن فريق الملعب التونسي هدف وحيد في الدقيقة التانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

محمد شريف، فيتو

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق، أمام الملعب التونسي، اليوم الإثنين، في أولى لقاءات الفريق الودية في معسكر تونس، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: كوكاـ ياسين مرعي ـ ياسر ابراهيم ـ محمد هاني

خط الوسط: كريم فؤاد ـ بن رمضان ـ أفشة

خط الهجوم: محمد شريف ـ بن شرقي ـ طاهر محمود طاهر

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والملعب التونسي

وكان الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي ، أعلن في وقت سابق إذاعة جميع مباريات الفريق الودية، المقرر أن يخوضها الأحمر خلال معسكر في تونس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

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