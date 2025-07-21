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رياضة

راشفورد يختار اللعب بـ قميص ميسي مع برشلونة

راشفورد، فيتو
راشفورد، فيتو

حدد الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، رقم قميصه مع فريقه الجديد برشلونة الإسباني.

واجتاز راشفورد الفحوصات الطبية بنجاح، تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى برشلونة، اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

تفاصيل صفقة راشفورد مع برشلونة 

وكان برشلونة قد توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد يقضي باستعارة راشفورد لمدة موسم واحد، مع تكفّل النادي الكتالوني بكامل راتب اللاعب خلال فترة الإعارة.

 

راشفورد يختار رقم 19 مع برشلونة 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن راشفورد سيرتدي القميص رقم 19، وهو الرقم الذي سبق أن ارتداه الأسطورة ليونيل ميسي في بداياته مع الفريق الأول، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى الرقم 10.

كما ارتدى هذا الرقم في الموسم الماضي النجم الشاب لامين يامال قبل أن يحصل على القميص رقم 10 بداية من الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن ينضم راشفورد للتدريبات الجماعية للفريق في وقت قريب جدًا، استعدادًا للموسم الجديد.

 

موعد تقديم راشفورد لوسائل الإعلام 

وأشارت الصحيفة إلى أن حفل تقديم راشفورد كلاعب جديد في برشلونة سيُقام يوم الأربعاء 23 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويرافق المهاجم الإنجليزي فريق برشلونة في جولته الآسيوية، التي تنطلق يوم الخميس.

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