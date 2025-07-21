شاهد هدفي محمد شريف في مرمى الملعب التونسي

يتقدم النادي الأهلي، علي نظيره أمام الملعب التونسي، بهدفين نظيفين في المباراة المقامة الآن، في أول لقاءات الأحمر الودية في معسكر تونس، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

وأحرز محمد شريف هدفي الأهلي في مرمى الملعب التونسي، في الدقيقتين 8 و21 من عمر اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين الآن.

الهدف الأول جاء من تمريرة عرضية رائعة لعبها طاهر محمد طاهر خلف دفاع الملعب التونسي، يقابلها محمد شريف يضعها من فوق الحارس، ليعلن عن الهدف الأول للأهلي.

وجاء الهدف الثاني من تمريرة عرضية رائعة من الجبهة اليسرى للأهلي، أخرجها حارس مرمى الملعب التونسي، لتصل إلى محمد شريف المنفرد بالمرمي ليسكنها بأريحية مطلقة داخل الشباك.

تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: كوكاـ ياسين مرعي ـ ياسر ابراهيم ـ محمد هاني

خط الوسط: كريم فؤاد ـ بن رمضان ـ أفشة

خط الهجوم: محمد شريف ـ بن شرقي ـ طاهر محود طاهر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والملعب التونسي

وكان الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق إذاعة جميع مباريات الفريق الودية، المقرر أن يخوضها الأحمر خلال معسكر في تونس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

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