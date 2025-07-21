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رياضة

الأهلي يوجه رسالة دعم للكابتن حسن شحاتة بعد تعرضه لوعكة صحية

حسن شحاتة
حسن شحاتة

حرص النادي الأهلي على توجيه رسالة دعم للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة جاء فيها: "خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة، ودوام الصحة والعافية لرمز الكرة المصرية".

تعرض الكابتن حسن شحاتة نجم منتخب مصر والزمالك السابق والمدرب التاريخى للفراعنة، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية تستلزم خضوعه لجراحة عاجلة اليوم.

وكان كريم حسن شحاتة أكد في تصريحات سابقة أن حسن شحاتة حصل على نصف بطولات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تتويجه مع الفراعنة بثلاث بطولات أفريقية.

حسن شحاتة صنع تاريخا مع نادي الزمالك

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية: "حسن شحاتة صنع تاريخا مع القلعة البيضاء وهو ثاني الهدافين التاريخيين للقلعة البيضاء وساهم في شعبية النادي بالكويت بعدما لعب لعدة أندية هناك".

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