أبرز المعلومات والأرقام عن محمد إسماعيل المرشح للانضمام إلى الزمالك

اقترب نادي الزمالك من حسم واحدة من أهم صفقاته الدفاعية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بضم محمد إسماعيل، مدافع نادي زد، استعدادا للموسم الجديد.

ما تريد معرفته عن محمد إسماعيل مدافع زد القريب من الزمالك

محمد إسماعيل يبلغ من العمر 25 عاما، ويعد من أبرز مدافعي الدوري الممتاز بالموسم الماضي، حيث يتميز باللعب بالقدم اليمنى، وإجادة الأدوار الدفاعية في مركزي قلب الدفاع (المساك مركزه الرئيسي) والظهير الأيمن أيضا.

بدأ مسيرته في نادي أسوان، قبل أن ينتقل إلى إنبي، ومنه إلى نادي زد، الذي تألق في صفوفه بشكل لافت خلال الموسم الأخير.

وشارك محمد إسماعيل في 20 مباراة مع زد بالموسم الماضي، بدأ منها 18 مباراة أساسيا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 8 مباريات، كما قدم تمريرة حاسمة، ولم يسجل أي أهداف.

ومن المنتظر أن تعلن الصفقة رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تسديد الزمالك قيمته انتقاله.

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