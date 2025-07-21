تعديلات قانون الرياضة ضد النادي الأهلي، أشرف صبحي يرد (فيديو)

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة توجيه تعديلات قانون الرياضة الأخيرة ضد النادي الأهلي، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات عبر برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة صدى البلد، “الوزارة لم تستهدف الأهلي أو غيره في تعديلات قانون الرياضة، والوزير يدير الجميع وملك للجميع في نفس الوقت، والإدارة ليست فردية”.

وأشار إلى أن الدولة تقدر حب الجماهير للأندية، كما أنه يتحمل الشباب ورؤيتهم المختلفة ويعزز انتمائهم للوطن، ولا يمانع الاعتذار للجماهير في حالة حدوث خطأ، كما أنه لم يحدث أي خطأ في قانون الرياضة المصرية، قائلا: “الأهلي والزمالك مصدر فخر لمصر، والدولة حريصة على قوة المؤسستين وهدفنا الحفاظ علي القطبين ونقدر غيرة الجماهير”.

وأردف أشرف صبحي، أن هناك معلومة خاطئة عن قانون الرياضة تسببت في هجوم على شخصه، قائلا: “سأتحرك فور انتهاء قانون الرياضة لمواجهة مروجي الشائعات، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأكاذيب فور الانتهاء من قانون الرياضة”.

وأضاف: “لم نستهدف أي مجلس إدارة في قانون الرياضة ببند الـ 8 سنوات، ولن يكون هناك أثر رجعي لبند الـ 8 سنوات لمجلس إدارة الأندية ردا علي الشائعات، كما أن الميثاق الأولمبي حدد فترتين علي المنصب 8 سنوات ثم استراحة وينزل مرة أخري ورئيس الأندية 3 دورات متتالية”.

الشباب والرياضة بالجيزة تبدأ جولات متابعة الأمن والسلامة

فيما بدأ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الإثنين، جولاته لمتابعة عوامل الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق ووجه بمتابعة 100 هيئة شبابية ورياضية بالجيزة في اليوم الواحد، حيث بدأ الجولات بزيارة نادي الطالبية.

ووجه الصبروط بالعمل على خطة وقائية شاملة تستهدف المرور على 100 هيئة شبابية ورياضية في يوم واحد، بواقع خمس مراكز لكل إدارة فرعية، مع استمرار المتابعات على مدار الأيام المقبلة، مؤكدا أن هذه الحملة المكثفة تأتي إدراكًا لأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مراكز الشباب والأندية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، ولا سيما العاملين في قطاع الشباب والرياضة.

بسبب ارتفاع الحرارة، الشباب والرياضة بالجيزة تبدأ جولات متابعة الأمن والسلامة

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة في الجيزة، على ضرورة التأكد من جاهزية طفايات الحريق، وصلاحية غرف الكهرباء، وتأمين المطاعم والمرافق المتصلة بالأنشطة الصيفية، خاصة غرف حمامات السباحة حيث تشهد مراكز الشباب والأندية الرياضية إقبالًا كبيرًا من المرتادين بجميع الأعمارخلال هذه الفترة.

بسبب ارتفاع الحرارة، الشباب والرياضة بالجيزة تبدأ جولات متابعة الأمن والسلامة

واستهل وكيل الوزارة جولاته بزيارة نادي الطالبية الرياضي، حيث تفقد طفايات الحريق، وغرف المولدات، والحمامات، والمطاعم الملحقة بالمبنى، واطّلع على إجراءات الوقاية والسلامة، مؤكدًا على أهمية الالتزام الصارم بكل معايير الأمن الصناعي.

بسبب ارتفاع الحرارة، الشباب والرياضة بالجيزة تبدأ جولات متابعة الأمن والسلامة

وتتولى الإدارات الفرعية بالمحافظة تنفيذ نفس الإجراءات والمرور الدوري على الهيئات التابعة لها، وفق جدول زمني مُحكم، يضمن التغطية الكاملة وتطبيق معايير الأمان في جميع المراكز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.