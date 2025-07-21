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رياضة

تعادل بيراميدز وباندرما سبور 2/2 وديا (صور)

بيراميدز
بيراميدز

انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي نادي بيراميدز ونظيره نادي "باندرما سبور" أحد أندية الدرجة الأولى التركية" بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في إطار اللقاء الودي الذي جرى على استاد سبانكا أتاتورك بمدينة أزميت التي يقام بها معسكر الإعداد الخارجي، في أولى المباريات التحضيرية بالمعسكر.

 

مباراة بيراميدز وباندرما سبور



سجل ثنائية بيراميدز في اللقاء، دودو الجباس في الشوط الأول، قبل أن يضيف الجنوب أفريقي فخري لاكاي هدفا في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل الفريق التركي لهدفيه في شباك بيراميدز.

وخاض فريق نادي بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي- محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

وشهد الشوط الأول إصابة محمود زلاكة في العضلة الخلفية وخرج مستبدلا بعد مرور ١٥ دقيقة وشارك بدلا منه الجنوب أفريقي فخري لاكاي.

 

 

ولعب بيراميدز الشوط الثاني بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف اكرامي 

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر -أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - فخري لاكاي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما  

كما شهد الشوط مشاركة المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي وكذلك الحارس الشاب زياد هيثم.

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بيراميدز نادي بيراميدز باندرما سبور مباراة بيراميدز وباندرما سبور

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