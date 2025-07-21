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رياضة

بعثة الأهلي تتحرك لملعب مباراة الفريق أمام الملعب التونسي (صور)

الأهلي
الأهلي

توجهت، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملعب مباراة الفريق أمام الملعب التونسي، استعداد للمباراة التي تجمع بينهما، اليوم الإثنين، في أولى لقاءات الفريق الودية في معسكر تونس، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

موعد مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي

ومن المقرر أن يواجه الملعب التونسي، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والملعب التونسي

وكان الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، قد أعلن في وقت سابق إذاعة جميع مباريات الفريق الودية، المقرر أن يخوضها الأحمر خلال معسكر في تونس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

واختارت قناة الأهلي عصام عبده للتعليق علي مباراة الأهلي والملعب التونسي المرتقبة في الثامنة مساء اليوم الإثنين في مدينة طبرقة التونسية. 

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