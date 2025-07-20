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خارج الحدود

زلزالان بقوة 6,7 و7,4 درجات يضربان قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

وقع زلزالان بقوة 6,7 و7,4 درجات الأحد قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، ما أدى إلى إصدار إنذار بوقوع تسونامي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزالين يقع في المحيط الهادئ على مسافة 130 و155 كلم من مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

وفي الوقت ذاته قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن زلزالا بلغت شدته 5.2 درجة ضرب شمال إيران.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات.


والشهر الماضي أفادت وكالة "فارس" الإيرانية،  بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة سمنان الواقعة شرقي العاصمة طهران.

زلزال يضرب مدينة قم الإيرانية


وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع زلزال بقوة 2.5 درجة، على مقياس ريختر، بمدينة قم الإيرانية.

يذكر أن مدينة قم تقع على بُعد نحو 35 كيلومترًا من منشأة فوردو النووية.

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