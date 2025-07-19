إيران تكشف عن إمكانية العودة لاتفاق نووي، تشدد على المسار الدبلوماسي والتخلي عن العسكري، تضع شروطا جديدة لـ تفاوض عادل، وتؤكد: لا يمكن الوثوق بوقف إطلاق النار مع الكيان الإسرائيلي

فتحت طهران بابا للعودة المحادثات بعد نحو ثلاثة أسابيع، من حرب الـ12 يومًا بين إيران وإسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شاركت في قصف منشآت نووية بقنابل خارقة للتحصينات، لكنها وضعت شروطًا من أجل العودة لطاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي من جديد

شروط جديدة للعودة إلى اتفاق تفاوضي

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن شروط جديدة للعودة إلى اتفاق تفاوضي بشأن البرنامج النووي الإيراني مؤكدا أن النية لا تزال ممكنة، لكنها مشروطة بإرادة سياسية جدية لدى الأطراف المقابلة.

عراقجي: العودة لاتفاق نووي ممكنة

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "CGTN" الصينية: "نعم، أعتقد أن العودة إلى اتفاق تفاوضي ممكنة، لكن ذلك يتطلب إرادة حقيقية من الطرف الآخر، والتخلي عن الخيار العسكري، والمضي قُدمًا نحو حل عبر المسار الدبلوماسي."

وفي تعليقه على الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت داخل إيران، أضاف عراقجي: "أثبتت هذه الهجمات أن الخيار العسكري ليس حلًا لمشكلة البرنامج النووي الإيراني".

أسس وشروط التفاوض العادل

وتابع أن "السبيل الوحيد هو الحل السياسي المبني على التفاوض، ولن يكون ذلك ممكنًا ما لم يتخل الطرف الآخر عن طموحاته العسكرية ويعوّض الأضرار التي لحقت بنا. حينها سنكون مستعدين للمشاركة في مفاوضات جادة".

وعن الحرب مع إسرائيل التي اندلعت الشهر الماضي، أجاب عراقجي أن بلاده لم تكن ترغب في الحرب مع إسرائيل، لكنها كانت مستعدة لها تمامًا.

وأكد أن إيران مارست حقها المشروع في الدفاع عن النفس بعد الهجوم الأخير الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها.

وأوضح عراقجي: "لم يكن أمامنا أي خيار آخر لممارسة حق الدفاع عن النفس، لذلك دافعنا عن بلدنا.

لم نكن نريد هذه الحرب، لكننا كنا مستعدين لها، ولا نريد لها أن تستمر، لكن أكرر مجددًا: نحن على أهبة الاستعداد."

وقفٍ غير مشروط لإطلاق النار

وعن التطورات الأخيرة، كشف وزير الخارجية الإيراني أن طهران وافقت على وقفٍ غير مشروط لإطلاق النار كان قد اقترحه الجانب الإسرائيلي، لكنه وصف هذا الاتفاق بـ"الهش" و"غير القابل للثقة".

واستطرد: "لا يمكن الوثوق بأي وقف لإطلاق النار يأتي من هذا الكيان الإسرائيلي، نظرًا لتاريخه السيئ في احترام الالتزامات لذلك نحن نبقى يقظين، وعلى أتم الجهوزية في حال تم خرق هذا الاتفاق".



صعوبة مراقبة البرنامج النووي



ويأتي اقتراح إيران باستئناف المحادثات بعد نحو ٤ أسابيع من إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامره بشن ضربات على إيران بهدف وقف برنامجها النووي، غير أنه لم يتضح بعد تأثير الضربات الأمريكية على المنشآت الإيرانية، ما أدى إلى تكهنات بشن المزيد من الهجمات وطرح أسئلة كبرى حول الجهود المبذولة لإحياء التواصل الدبلوماسي بين الخصمين القديمين.

وتزداد صعوبة مراقبة البرنامج النووي الإيراني في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، إذ سحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتشيها، ويعتقد خبراء نوويون أن إيران نقلت أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب -وهو ما يكفي لصنع 10 أسلحة نووية- إلى موقع سري.

وحول مسألة المفاوضات بشأن برنامج الصواريخ الإيراني، قال عراقجي: "في سياق تتعرض فيه إيران للتهديد المستمر من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وتتعرض الآن للهجوم من قبلهما، فمن غير المعقول أن نتوقع من إيران أن تتخلى عن قدراتها الدفاعية".

أبدى المسؤولون والقادة الإيرانيون استعدادهم في حال تجدد الهجمات، وأكد الجيش الإيراني أنه -رغم الغارات الجوية الإسرائيلية- خزن آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة بشكل آمن، وأنها جاهزة للاستخدام.

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