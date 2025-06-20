زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة سمنان الواقعة شرقي العاصمة طهران.

زلزال يضرب مدينة قم الإيرانية

والإثنين الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع زلزال بقوة 2.5 درجة، على مقياس ريختر، بـمدينة قم الإيرانية.

يذكر أن مدينة قم تقع على بُعد نحو 35 كيلومترًا من منشأة فوردو النووية.



مخزون إسرائيل من صواريخ «آرو 3» الاعتراضية أوشك على النفاد

من جانب آخر، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، قوله: إن إسرائيل تواجه خطر نفاد صواريخها الاعتراضية، في وقت تواصل فيه حربها ضد إيران.

إسرائيل تواجه خطر نفاد صواريخها الاعتراضية



وأكد المسئول، أن “إسرائيل تُخاطر بنفاد مخزونها من صواريخ ”آرو 3" الاعتراضية المتطورة في الأسابيع المقبل، إذا لم يحل صراعها مع إيران".

وأضاف وفق ما نقلت الصحيفة قائلا: أن "المدمرات التي أرسلناها تعمل على مقربة كافية من إسرائيل لاعتراض الصواريخ الإيرانية".

كما كشفت الصحيفة الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت، الجمعة، مدمرة إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، لتنضم إلى عدد آخر من المدمرات المتواجدة في البحرين المتوسط والأحمر.

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