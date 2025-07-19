الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

ضبط مخدرات وأسلحة نارية وتنفيذ مئات الأحكام القضائية خلال حملة أمنية في أسيوط

أسلحة نارية، فيتو
أسلحة نارية، فيتو

شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة استهدفت عددًا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وضبط متجري المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 19 قضية جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط قرابة 6 كيلوجرامات من الحشيش، وأكثر من كيلو جرام من الشابو، إضافة إلى كميات من مخدري الهيروين والأفيون، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 21 متهمًا، من بينهم 16 لهم معلومات جنائية.

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كما تم ضبط 87 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، شملت:19 بندقية آلية و31 بندقية خرطوش و37 فرد خرطوش وذلك بحوزة 79 متهمًا، من بينهم 25 متهمًا سبق اتهامهم في قضايا جنائية.

وفي سياق متصل، نجحت الحملة في تنفيذ 545 حكمًا قضائيًا متنوعًا على المحكوم عليهم الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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