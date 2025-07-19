السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال ينسف مباني سكنية غربي مدينة رفح بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إصابة ضابط وجندي في معارك جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام  إسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري، أن الضابط والجندي أصيبا في انفجار عبوة ناسفة في عربتهما جنوبي قطاع غزة.

وكانت قد أطلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة صرخة استغاثة جديدة، طالبت فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الحرب فورًا ومنح فريق التفاوض تفويضًا واضحًا لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وقف حرب غزة السبيل الوحيد لإعادة الأسرى الإسرائيليين

وقالت العائلات في بيان عاجل: "وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا إلى الوطن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك هذه الحقيقة، لكن نتنياهو يواصل التهرب منها".

أزمة نتنياهو في مفاوضات غزة

وتابعت: "على نتنياهو أن يكف عن التسبب في انهيار المفاوضات، وأن يتخلى عن أسلوب الانتقائية، ويسعى بجدية لاتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب".

وطالبت العائلات القيادة السياسية الإسرائيلية بالتوقف عن المماطلة وإظهار نية حقيقية لإنهاء النزاع، محملةً نتنياهو مسؤولية استمرار الحرب وتعثر مسار التفاوض.

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إسرائيل المحتجزين في قطاع غزة بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال

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