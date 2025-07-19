أخبار الفن: عمر طاهر يحتفي بتعاونه مع حمزة نمرة، تفاصيل شخصية صدقي صخر في مسلسل كتالوج , أحلام توجه رسالة لـ آمال ماهر قبل إطلاق ألبومها الجديد

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها احتفاء الكاتب عمر طاهر بتعاونه مع الفنان حمزة نمرة في ألبومه الجديد.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

احتفى الكاتب عمر طاهر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بتعاونه مع المطرب حمزة نمرة في ألبومه الجديد والذي يأتي بعنوان “قرار شخصي”، والمقرر طرحه خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل.

منذ انطلاق أولى حلقاته، استطاع مسلسل فات الميعاد أن يحجز لنفسه مكانة مميزة في قلوب المشاهدين، ويصبح واحدًا من أنجح الأعمال الدرامية في الموسم الدرامي الحالي.

حققت أغنية “بابا” للنجم عمرو دياب، من ألبومه الجديد “ابتدينا” 6 ملايين مشاهدة، منذ طرحها ضمن الألبوم عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أفادت تقارير صحفية، بأن سبب تأجيل موعد صدور فيلم الأنيميشن Spider-Man: Beyond the Spider-Verse، لثلاث أسابيع، هو لكي لا يتعارض مع موعد إصدار فيلم Star Wars: Starfighter، الذي سيُعرض بتاريخ 28 مايو 2027.

نشر الفنان صدقي صخر عبر صفحته على فيس بوك مجموعة من الصور التي تجمعه مع الفنان محمد فراج، تزامنا مع طرح حلقات مسلسل كتالوج مؤخرا على منصة نتفليكس.

وجهت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي رسالة إلى الفنانة آمال ماهر، التي تستعد لإطلاق ألبومها الجديد.

علقت الإعلامية ياسمين عز، على أزمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بعد حضوره حفل راغب علامة في الساحل الشمالي على الرغم من حصوله على إذن لزيارة عمه المريض.

قال الفنان محسن منصور إن واحدة من أشهر إفيهاته الكوميدية جاءت بشكل عفوي خلال تصوير فيلم حرامية في تايلاند، حين تواصل معه صديقه الفنان ماجد الكدواني وطلب مشاركته في مشهد صغير، كانت جملته فيه ببساطة وهى أن يقول فقط: مين ده؟ لكنه فجأة أطلق إفيه: “على الدنيا السلنكاتية”، الذي تحول لاحقًا إلى إفيه شهير.

قالت الفنانة عايدة رياض: إنها تنتظر عرض مسلسل “220 يوم” على منصة شاهد وقناة MBC مصر نهاية الشهر الجاري، من بطولة كريم فهمي وصبا مبارك.





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