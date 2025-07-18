13 أغنية على دفعات، تفاصيل ألبوم حمزة نمرة الجديد

يستعد المطرب حمزة نمرة لطرح أحدث ألبوماته الغنائية والذي يأتي بعنوان “قرار شخصي” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

تفاصيل ألبوم حمزة نمرة الجديد

ويبدأ حمزة نمرة في طرح ألبومه الجديد “قرار شخصي” يوم 23 يوليو ويبدأ بـ أغنيو شمس وهوا، عزيز عيني، كله علي الله، ثم يطرح الدفعة الثانية من الألبوم يوم 30 يوليو وهما شيل الشيلة، اتخمينا، يا سهرانين، ويوم 6 أغسطس الدفعة الثالثة وهما كـ الأتي وافتكر، طال غيابك، بتستخبي.

أما عن دفعة الألبوم الأخيرة فتحتوي علي أربعة أغاني وهما مابتلاقنيش، كده الأيام، كايرو، قرار شخصي

أغنية العمر مجرد رقم

وكان نمرة صرح في وقت سابق، قائلا: إن عبارة "العمر مجرد رقم" تُمثل بالنسبة له، أن كل مرحلة عمرية يمُر بها ويعيشها تساعده في اكتساب تجارب وفرص جديدة تُمكنه من التعلم والوصول للنجاح، قائلًا " في حاجات مش هتعرف تعملها كل ما العمر بيتقدم بيك.. لانك هتكون وقتها في مرحلة نضوج وساعتها هتبقى وصلت لمرحلة القدرة على الاختيار".

وعن علاقته بالأرقام في حياته، أشار نمرة إلى أنه حريص على أن تكون أرقام حياته واضحة للجميع، فحينما اختار ليغني"مولود سنة 80" جاء ليُعبر بها صراحة عن تاريخ ميلاده وجيل الثمانينيات وما يشعر به، كاشفًا أنه يهتم بأرقام لها علامة في يومه وحياته، مثل تواريخ ميلاد عائلته، اختيار توقيتات طرح الألبومات، بالإضافة لتُذكره تاريخ طرح أغانيه، حيث يتذكر أن أول عمل فني له كان في عمر الـ19.

اختار حمزة رقمي 1 و7 كأفضل الأرقام في حياته، كونهما مرتبطان بأشياء جيدة حدثت له على مدار حياته.

وكشف عن أول أجر له وكان ١٥٠ جنيها، وقرر وقتها أن يقوم بشراء حذاء رياضي جديد.

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