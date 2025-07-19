عايدة رياض: متفائلة بـ "220 يوم" وانتظر رأي الجمهور

قالت الفنانة عايدة رياض: إنها تنتظر عرض مسلسل “220 يوم” على منصة شاهد وقناة MBC مصر نهاية الشهر الجاري، من بطولة كريم فهمي وصبا مبارك.

وأضافت عادية رياض لـ فيتو إنها متفائلة بالعمل، وتترقب رأي الجمهور، مشيرة إلى أنها تقوم خلال هذه الأيام بتصوير عمل جديد.

ويعود الفنان كريم فهمي إلى جمهور الدراما بمسلسل جديد يحمل اسم “220 يوم”، يشاركه البطولة صبا مبارك في عمل يسلط الضوء على تفاصيل الحياة اليومية بين شريكين يحاولان النجاة بحبهما وسط الضغوط وصراعات الحياة.

موعد عرض مسلسل 220

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة الأولى، فإنه من المقرر طرحمسلسل 220 يوم الحلقة الأولى يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري وذلك عبر تطبيق منصة شاهد التابع لمجموعة قنوات mbc.

مسلسل 220 يوم

وتدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب يعيش مع زوجته التي تعمل كمديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

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