قرار شخصي، عمر طاهر يحتفي بتعاونه مع حمزة نمرة في ألبومه الجديد

احتفى الكاتب عمر طاهر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بتعاونه مع المطرب حمزة نمرة في ألبومه الجديد والذي يأتي بعنوان “قرار شخصي”، والمقرر طرحه خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل.

عمر طاهر

وكتب عمر طاهر: “قرار شخصي رقم 1.. غنوتي الأحدث مع حمزة نمرة.. التعاون الخامس وأسعدني الحظ تكون اسم الألبوم نلتقي في ١٣أغسطس.. وربنا يجعل ف وشها القبول العجيب”.

ألبوم حمزة نمرة الجديد

ويبدأ حمزة نمرة في طرح ألبومه الجديد “قرار شخصي” يوم 23 يوليو ويبدأ بـ أغنية شمس وهوا، عزيز عيني، كله علي الله.

ثم يطرح الدفعة الثانية من الألبوم يوم 30 يوليو وهما شيل الشيلة، اتخمينا، يا سهرانين، ويوم 6 أغسطس الدفعة الثالثة وهما كالأتي: وافتكر، طال غيابك، بتستخبي.

أما عن دفعة الألبوم الأخيرة فتحتوي على أربعة أغان وهم: مابتلاقنيش، كده الأيام، كايرو، قرار شخصي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.