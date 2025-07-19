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ثقافة وفنون

بسبب حفل راغب علامة، تعليق غريب من ياسمين عز على أزمة أحمد فتوح (فيديو)

ياسمين عز، فيتو
ياسمين عز، فيتو

علقت الإعلامية ياسمين عز، على أزمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بعد حضوره حفل راغب علامة في الساحل الشمالي على الرغم من حصوله على إذن لزيارة عمه المريض.

 

ياسمين عز تدافع عن أحمد فتوح بطريقها الساخرة

وقالت ياسمين عز خلال برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "كابتن أحمد فتوح يا جماعة ليه بتظلموه الراجل ساب المعسكر وخد إذن علشان يروح لعمه العيان، مكنتوش تعرفوا إن عمه الفنان راغب علامة أديكوا عرفتوا يا جماعة، كلنا عارفين أهمية صلة الرحم، حضرتك شوفت بطاقة الرقم القومي بتاعته ولا شهادة ميلاده؟ عرفت صلة القرابة بينهم، مشوفتش يبقى متتكلمش ومتظلمش هل شوفت الاسم الثلاثي، ده اسم أحمد محمد أبو الفتوح وده اسمه راغب صبحي علامة شوفت مفيش أي تشابه اسماء يمكن عمه من ناحية الأم ليه نظلم الناس".

وتابعت: "عايز أقول بس لفتوح لما تلاقي حد بيصورك مفيش حاجة اسمها انك توطى مش هيشوفوك، هيشوفوك ويصوروك وعلى الفيس بوك ينشروك انت بقى خليك ناصح، المرة الجاية دخل راسك جوا القميص اللى انت فاتحه أو ادفس راسك في كتف اخوك المصاب إمام عاشور، لإن خلي بالك الفترة الجاية ممكن حد من العيلة يتعب الفنان عمرو دياب والفنان تامر حسني، مش عارفين احنا في موسم حفلات وعيا الاعمام والخيلان كتير واحنا هنا عيلة فنية كبيرة".

نصيحة ياسمين عز لـ أحمد فتوح

واختتمت: "عايز أقول لفتوح خلي بالك في المرات الجاية، مش عارفة أخبيك ازاي مهما حاولت هتبان هتبان المهم اتخصم لك مليون جنيه ودي كده تبقى أعلى تذكرة حفلة في تاريخ الأمم الأفريقية، بالنسبة لإمام عاشور مطلعش قريب راغب علامة ولكنه راح الحفلة كنوع من أنواع التأهيل لكتفه المصاب لأن الحفلات دي الناس بترفع أيديها يمين وشمال وده يساهم في تسريع العلاج، ودكتور العلاج الطبيعي قاله محتاج تمرين رفع الإيد".
 

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