نشر الفنان صدقي صخر عبر صفحته على فيس بوك مجموعة من الصور التي تجمعه مع الفنان محمد فراج، تزامنا مع طرح حلقات مسلسل كتالوج مؤخرا على منصة نتفليكس.

وعلق صدقي على الصور قائلا: “تامر ويوسف وتم طرد فولي.. كتالوج”.

تفاصيل شخصية صدقي صخر في مسلسل كتالوج

ويشارك صدقي في بطولة المسلسل ويقوم بدور تامر الصديق المقرب ليوسف ( محمد فراج) وشريكه في الشركة الخاصة بهما المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان، ومع وفاة زوجة يوسف (ريهام عبد الغفور) تتطور الاحداث وتتأثر الشركة كثيرا بعدم استقرار حياة يوسف مما يضع الشركة وشراكة يوسف وتامر أمام كثير من التحديات.

تفاصيل مسلسل كتالوج

مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، صدقي صخر، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، بسمة داود وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.

أحدث أعمال صدقي صخر

وتعد أحدث أعمال صدقي صخر الفيلم القصير قفلة الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي في دورته الـ37، الفيلم من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وبطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، مالك عماد، وغيرهم، ومن إنتاج هند متولي.

وشارك ايضا في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي،الذي يعد واحدا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا، يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.

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