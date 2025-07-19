آحلام توجه رسالة لـ آمال ماهر قبل إطلاق ألبومها الجديد

وجهت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي رسالة إلى الفنانة آمال ماهر، التي تستعد لإطلاق ألبومها الجديد.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: “على أحر من الجمر ننتظر صوتك وإحساسك آمال_ماهر بحبك اوي”.

ألبوم آمال ماهر الجديد

وتستعد الفنانة آمال ماهر، لطرح ألبومها الجديد “حاجة غير” بالكامل على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب يوم 20 يوليو الجاري.

ويتضمن ألبوم آمال ماهر الجديد حاجة غير 10 أغانٍ وهما كالآتي، مضمونة، اتراضيت، خبر عاجل، حاجة غير، رقم واحد، ليه سكتوا، يا جبروتك، لو لينا عمر، نسيت اسمي، عقدة حياته.

وتصدرت الفنانة آمال ماهر مؤخرًا مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد جلسة التصوير التي ظهرت بها بفستان زفاف، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور عن زواجها، ولكن في حقيقة الأمر هذه الصور من كواليس تصوير فيديو كليب خبر عاجل من ألبومها الجديد حاجة غير المقرر طرحه خلال أيام ويتضمن 10 أغانٍ.

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