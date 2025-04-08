أخبار الحوادث اليوم: مصرع 3 أشقاء داخل خزان صرف صحى بالشرقية.. علقة "سخنة" لـ عاطل تحرش بفتاة في الميكروباص.. تفاصيل القبض على نجل الفنان محسن منصور
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
تفاصيل القبض على نجل الفنان محسن منصور، و4 قرارات عاجلة من النيابة
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على نجل الفنان محسن منصور فى واقعة دهس شاب بسيارته.
الأمن يكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة البساتين
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام شخص بتتبع طفلة ومعاكستها بمنطقة البساتين، وضبط مرتكب الواقعة.
"علقة" سخنة" لـ عاطل تحرش بفتاة في الميكروباص ببورسعيد
شهدت محافظة بورسعيد، واقعة أقدام شاب على التحرش بفتاة داخل ميكروباص، ولقن الأهالي المتحرش علقة ساخنة وفر هاربا.
ضحايا لقمة العيش، مصرع 3 أشقاء داخل خزان صرف صحى بالشرقية
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، بمحافظة الشرقية، خروجوا للبحث عن لقمة العيش والعمل فى أحد المشروعات بمحافظة الشرقية، قادمين من محافظة سوهاج، ولكن النهاية كانت مأساوية، وهى السقوط فى خزان مياه صرف صحى، ولقوا مصرعهم فى الحال، فيما هرعت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ.
الأمن يكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة البساتين
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام شخص بتتبع طفلة ومعاكستها بمنطقة البساتين، وضبط مرتكب الواقعة.
إصابة 5 أشخاص في حريق مصنع كرتون بالروبيكي
أصيب 5 أشخاص باختناقات إثر اندلاع حريق ضخم داخل مصنع كرتون بمنطقة الروبيكي في مدينة بدر شرق محافظة القاهرة، ما أثار حالة من الذعر بين العاملين وسكان المنطقة، وتمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق.
شاهد لحظة نشوب حريق هائل في مصنع للبويات ببلبيس بالشرقية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة نشوب حريق هائل في مصنع للبويات بطريق بلبيس، في منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
مشادة على شقق الإسكان، شهود العيان يكشفون سبب وقوع مشاجرة داخل وزارة التضامن بالعجوزة
تجري نيابة الجيزة تحقيقاتها لكشف ملابسات مشاجرة وقعت داخل مقر وزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة العجوزة، وذلك عقب تلقي بلاغ بتعدي شابين على مدير إدارة وموظفة وفرد أمن داخل الوزارة.
إحالة 5 عاملين بمديرية أوقاف الدقهلية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لعدد ١٦ مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
بسبب أغنية الأسد، سعد الصغير في قفص الاتهام 17 مايو المقبل
حددت المحكمة الاقتصادية 17 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير، لاتهامه بالاستيلاء والتعدي على الحقوق لأغنية الأسد، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
قرارات النيابة في واقعة دهس نجل الفنان محسن منصور لشاب بأكتوبر
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام نجل الفنان محسن منصور في واقعة دهس شاب بمدينة 6 أكتوبر، خلال عبوره الطريق، بعد وفاة الشاب متأثرا بإصابته في الحادث.
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