مسلسل "فات الميعاد" الحلقة 24، بسمة تطلب الطلاق من معتصم

تواصل قناة "dmc" ومنصة WATCH IT عرض مسلسل "فات الميعاد"، من بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي.

تشهد أحداث الحلقة 24 من المسلسل، تمكن بسمة "أسماء أبو اليزيد" من الحصول على ابنتها ريم، بعد إسناد الحضانة إلى شقيقتها نهى (مارتينا عادل).

يتعرض مسعد (أحمد مجدي) لاعتداء من رجال "الطحان"، ويتهم معتصم زوج بسمة (أحمد صفوت)، في بلاغ رسمي بأنه السبب وراء الاعتداء عليه بسبب خلافات الحضانة مع ابنته.

مشكلة الحضانة



تعود مشكلة الحضانة مرة أخرى للظهور بسبب اقتراب زواج نهى، وتحاول بسمة الوصول إلى حل للمشكلة، لتفاجئ معتصم في نهاية أحداث الحلقة بطلبها الطلاق.



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"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.



العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.



مسلسل "وفات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم، ومدير التصوير زكي عارف، وإشراف فني وديكور رضوى شعبان، وموسيقى تصويرية عزيز الشافعي، ومونتاج سامح أنور، ومنتج فني محمد عبد الحفيظ، وإشراف على الإنتاج وليد حمودة، إنتاج شركة سكوير ميديا للإنتاج الإعلامي.

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