محسن منصور يحكي كواليس أشهر إفيهاته مع ماجد الكدواني

قال الفنان محسن منصور إن واحدة من أشهر إفيهاته الكوميدية جاءت بشكل عفوي خلال تصوير فيلم حرامية في تايلاند، حين تواصل معه صديقه الفنان ماجد الكدواني وطلب مشاركته في مشهد صغير، كانت جملته فيه ببساطة وهى أن يقول فقط: مين ده؟ لكنه فجأة أطلق إفيه: “على الدنيا السلنكاتية”، الذي تحول لاحقًا إلى إفيه شهير.

وأوضح خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني ومها بهنسي، أنه منذ ذلك الوقت بدأ يعي مدى عمق اللحظة التمثيلية حتى لو كانت قصيرة.

ماجد الكدواني

وأضاف: "ماجد الكدواني مختلف، وكان الوحيد في دفعتنا اللي صبر على نفسه ورفض أدوار كتير لأنه عارف إمتى يختار، وأنا باحترم ده جدًا".

وأعرب الفنان محسن منصور عن فخره برئاسته للمسرح الحديث منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن المسرح بالنسبة له ليس مجرد فن، بل مهمة قومية تحتاج إلى جهد حقيقي وإخلاص.

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