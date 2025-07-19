السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محسن منصور يحكي كواليس أشهر إفيهاته مع ماجد الكدواني

محسن منصور، فيتو
محسن منصور، فيتو

قال الفنان محسن منصور إن واحدة من أشهر إفيهاته الكوميدية جاءت بشكل عفوي خلال تصوير فيلم حرامية في تايلاند، حين تواصل معه صديقه الفنان ماجد الكدواني وطلب مشاركته في مشهد صغير، كانت جملته فيه ببساطة وهى أن يقول فقط: مين ده؟ لكنه فجأة أطلق إفيه: “على الدنيا السلنكاتية”، الذي تحول لاحقًا إلى إفيه شهير.

وأوضح خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني ومها بهنسي، أنه منذ ذلك الوقت بدأ يعي مدى عمق اللحظة التمثيلية حتى لو كانت قصيرة.

 

ماجد الكدواني

 

وأضاف: "ماجد الكدواني مختلف، وكان الوحيد في دفعتنا اللي صبر على نفسه ورفض أدوار كتير لأنه عارف إمتى يختار، وأنا باحترم ده جدًا".

 

وأعرب الفنان محسن منصور عن فخره برئاسته للمسرح الحديث منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن المسرح بالنسبة له ليس مجرد فن، بل مهمة قومية تحتاج إلى جهد حقيقي وإخلاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محسن منصور الفنان محسن منصور الفنان ماجد الكدواني برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”

مواد متعلقة

أسرة ضحية دهس نجل الفنان محسن منصور بأكتوبر تتسلم جثمانه

الأكثر قراءة

وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

إيداع "طفل العسلية" بدار رعاية، وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية

بسبب حفل راغب علامة، تعليق غريب من ياسمين عز على أزمة أحمد فتوح (فيديو)

جمال شعبان يكشف سر وفاة الإعلامي أشرف صبري بعد موت شقيقته بـ8 أيام

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة حصول فتوح على سلفة نصف مليون جنيه بسبب مرض عمه

تنظيم الاتصالات: تعويضات متفاوتة للمتضررين بعد عودة خدمة الإنترنت بالكامل

تألق الصفقات الجديدة، الزمالك يفوز على الشمس 5-4 وديا

خدمات

المزيد

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"العنف لا يثمر إلا الندم"، وصايا الأزهر لتربية الأطفال

أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم (فيديو)

بعد أزمة أسماء جلال، أزهري يوضح سبب تحريم عمل الرجال بمهنة كوافير سيدات

المزيد
الجريدة الرسمية