السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

هل الزمالك اتخذ قرارًا ببيع أحمد فتوح؟

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن مصير أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد واقعة حضور حفل المطرب راغب علامة دون الحصول على إذن من النادي.

وقال المصدر: هناك تفكير في عرض اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الجارية في ظل عدم التزام اللاعب مع البحث عن ظهير أيسر بدلًا لقيادة الجبهة اليسرى للفريق.

وقرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظرًا لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وأثار أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادي الزمالك، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول من حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، بصحبة لاعب الأهلي إمام عاشور، في توقيت يُفترض أنه خارج معسكر الفريق الأبيض لأسباب إنسانية.

نادي الزمالك كان قد أعلن رسميًا، على لسان مدير الكرة عبد الناصر محمد، عن غياب فتوح عن معسكر الفريق بسبب ظروف أسرية تتعلق بمرض عمه، مؤكدًا أن اللاعب يؤدي برنامجًا تأهيليًا وسيعود خلال 48 ساعة للمعسكر إلا المفاجأة الكبرى جاءت حين نشر إمام عاشور، لاعب الأهلي، عبر خاصية «ستوري» على إنستجرام، فيديوهات من الحفل ذاته، أظهرت تواجده مع فتوح في أحد الصفوف الأمامية.

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