"رمش خطاف والسحر أصناف"، حكاية أغنية "بابا" لعمرو دياب "ميكس تراث صعيدي وإيقاع غربي"

أثارت أغنية "بابا" للنجم عمرو دياب من ألبومه الجديد "ابتدينا" تفاعلا كبيرا من الجمهور منذ طرحها قبل أيام، حيث ظهر ذلك واضحا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول الجمهور مقاطع من الأغنية مركبة على العديد من المشاهد، سواء من الأفلام أو المسلسلات العربية المختلفة، وسط العديد من التعليقات حول الأغنية.

أغنية بابا

وجاء ذلك بسبب إيقاعها المميز ونوع الموسيقى التي يقدمها عمرو دياب بشكل جديد في الأغنية لم يتم تقديمها من قبل.

وخلال الأغنية تم دمج التراث الصعيدي مع الموسيقى والإيقاعات الغربية، كما تم استخدام آلات شرقية كالربابة والمزمار في توزيع مركب ومختلف على الأغنية العربية.

صناع أغنية بابا

أغنية بابا من كلمات الشاعر ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لعادل حقي، ميكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية بابا



وتقول كلمات الأغنية:

رمش خطاف والسحر أصناف

وانا قلبي يتخاف عليه يا بابا

ورد يتشال ولونه قتال

شغلني وأزال مافات يا بابا

رسمه العين دي ربنا يعين

كل اللي والعين منهم يا بابا

ماس على ياقوت هموت عليها موت

من رقة الصوت آهين يا بابا

آهي آهي آهي آهي آهي آه

من رقة الصوت آهين يا بابا

آهي آهي آهي آهي آهي آه

من رقة الصوت آهين يا بابا

خد وناس وضيُّه كالماس

عايزله حراس عليه يا بابا

العيون سود وقلبي معقود

سكر وعنقود عنب يا بابا

الدلال قال في الضحكه موال

وحسنها اغتال قلوب يا بابا

ماس على ياقوت هموت عليها موت

من رقة الصوت آهين يا بابا

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