أخبار الرياضة اليوم: رد رسمي من الأهلي على رحيل ديانج.. حقيقة حصول فتوح على نصف مليون جنيه بسبب مرض عمه.. وتطور جديد في ملف رحيل وسام أبو علي لـ أمريكا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

اقترب وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي من الانتقال إلى صفوف فريق كولومبوس الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أرسل النادي الأهلي، خطابًا رسميا اليوم السبت، إلى نادي الحزم السعودي، يؤكد فيه أن اللاعب أليو ديانج ليس معروضًا للبيع ولا نية للتفريط فيه.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة حصول أحمد فتوح على نصف مليون جنيه سلفة من القلعة البيضاء قبل أزمة المعسكر بسبب مرض "عمه".

رحل مهاب ياسر عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2025-2026.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات ملف رحيل وسام أبو علي مهاجم القلعة الحمراء، إلى كولومبوس الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الدوري الممتاز، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء قرعة بطولة دوري nile لموسم 2025 - 2026 يوم الأحد الموافق 27 يوليو الجاري.

فاز فريق الزمالك على نظيره الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي كواليس رحيل أمير توفيق عن منصب المدير التنفيذي لشركة الكرة،.

تتصاعد التساؤلات وبقوة داخل الوسط الرياضي المصري حول مصير بند معاملة اللاعب الفلسطيني كمصري في المسابقات المحلية، وذلك في ظل الأزمة المثارة حول اللاعب وسام أبو علي مع النادي الاهلي والبيان الذي أصدره الاتحاد الفلسطيني بدعم اللاعب.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن مصير أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد واقعة حضور حفل المطرب راغب علامة دون الحصول على إذن من النادي.

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