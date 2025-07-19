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رياضة

رسميا.. رابطة الأندية تعلن إجراء قرعة الدوري الممتاز 27 يوليو

درع الدوري الممتاز،
درع الدوري الممتاز، فيتو

الدوري الممتاز، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء قرعة بطولة دوري nile لموسم 2025 - 2026 يوم الأحد الموافق 27 يوليو الجاري.

وتقام القرعة في مقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة لتحديد مواجهات الموسم المقبل والمقرر له أن ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

دعوة الرابطة لأندية الدوري الممتاز، فيتو
دعوة الرابطة لأندية الدوري الممتاز، فيتو

موعد انطلاق الدوري الممتاز

كانت حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، ومن المقرر أن تنطلق يوم 8 أغسطس المقبل بعد التنسيق بين الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، ورابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب والجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول.

موعد إنتهاء مسابقة الدوري الممتاز

وأكدت الرابطة أن مسابقة الدوري الممتاز ستنتهي في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة في الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

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