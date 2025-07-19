السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

تطورات جديدة في ملف رحيل وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات ملف رحيل وسام أبو علي مهاجم القلعة الحمراء، إلى كولومبوس الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر إنه حدث تقارب بين إدارة الأهلي ونادي كوزموس الأمريكي بشأن انتقال الفلسطيني  خلال الميركاتو الجاري.

وأضاف: خلال الساعات الأخيرة قدم النادي الأمريكي عرضا آخيرا  تضمن بعض الشروط التي تلبي مطالب القلعة الحمراء.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى تونس ظهر امس ؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

موعد مباريات الأهلي القادمة 

ويخوض الأهلي أولي مبارياته الودية يوم 21 يوليو الجاري أمام الملعب التونسي كما يلعب يوم 25 من الشهر ذاته أمام البنزرتي التونسي. 

كما يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم لمناقشة التحضيرات الفنية الخاصة بمران الفريق الثاني اليوم في تونس. 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الثاني في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو خوض حصة تدريبية اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لفترة المعسكر.

وتدرب الفريق امس على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، واشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الأول للمعسكر الخاص بالنادي الأهلي.

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